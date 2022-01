La Patrouille de France est arrivée au Havre, ce jeudi 5 juin 2014, en fin de matinée. Elle décollera et atterrira à de multiples reprises.



Deux tableaux



Pour s’adapter aux conditions météorologiques, les pilotes de la Patrouille de France ont préparé plusieurs programmes. Ils comprennent des figures réalisées par la patrouille complète (8 avions), mais aussi des figures aériennes, plus dynamiques, en petits groupes. Avec, sur leur passage, les fumigènes bleu-blanc-rouge largués par les Alphajets.



Sur le tarmac de l’aéroport havrais, les 12 Alphajets, huit pour la démonstration, un remplaçant et deux pour pallier les problèmes techniques, ainsi qu’un Transall transportant une dizaine de mécaniciens ont pris place. Vendredi, la Patrouille ira s’entraîner près de Poitiers, mais reviendra aussitôt pour le spectacle aérien, le samedi 7 juin.



Ecoutez, le capitaine Yannick Quichaud, Officier de communication des équipes de présentation de l'armée de l'air.

La Patrouille de France fait son show en Normandie Impossible de lire le son.