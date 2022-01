70e D-Day : Concert de la Liberté à Tilly-sur-Seulles

À l'occasion du 70eme anniversaire du débarquement, l'assocation Tilly 1944 et la Coc du Val de Seulles organisent un concert de la Liberté jazz avec le groupe Melon Jazz band ce samedi 7 juin. L'objectif de l'association est de revivre le temps d'une soirée le jazz des années 20 à 50 avec un big band de 25 musiciens reconnus. Retrouvez également des danseurs et chanteurs traditionnels comanche. Un feu d'artifice est organisé à 23h00 et sera suivi d'un bal populaire.

Rendez-vous ce samedi 7 juin au stade municipal de Tilly-sur-Seulles dans le cadre du D-Day. Toutes les infos ici