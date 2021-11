Aéromodélisme : Dans un courant ascendant

Plus gros club de la région avec une centaine de licenciés, le Caen Aéromodèles en est son principal représentant en Basse-Normandie.

L'association caennaise est spécialisée dans le vol libre. Les avions n'ont ni moteur ni télécommande : ils planent au gré du vent et doivent rester en l'air pendant les trois minutes que dure chacun des sept rounds. À ce jeu où priment la qualité des réglages et la recherche de courants ascendants, les Caennais figurent parmi les meilleurs de l'Hexagone. À la mi-août, ils ont obtenu deux titres de champion de France ainsi que deux autres podiums. En outre, cinq d'entre eux participeront en octobre aux sélections pour les championnats du Monde, compétition dans laquelle Guillaume Paris a brillé le mois dernier dans la catégorie juniors, décrochant une jolie cinquième place.



