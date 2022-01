Le meeting international d’athlétisme d'Argentan

Chez les féminines, le spectacle sera au rendez vous avec des championnes dont l'esthétique féminine laissera pourtant s'exprimer force, vitesse et agilité.

-Sur le 100m femmes ( 3 des relayeuses de l'équipe de France (vice championne du monde de relais en 2013) essayeront de repousser l'Américaine Van Buren en leader de l’école USA de sprint.

-Sur le 100m haies femmes, où Cindy Billaud, gagnante l'an passé à Argentan, sera la tête d'affiche du Meeting : rien d'autre que le 4ème rang mondial de la spécialité.

-Sur le saut en hauteur où l'école des pays de l'est devrait dominer les débats, vers les 1m 90 voir plus : un spectacle à venir voir de près, au bord du sautoir.

-Le triple saut femmes, les leaders de l'équipe de France défieront les championnes de l'est, mais la relève nationale est là avec La Championne de France junior (Ouattara), ou bien la nouvelle Recordwomen de France junior (Diallo).

Chez les hommes, véritable compétition, également avec expression de force, réglages techniques et adversité, les luttes seront âpres.

-Le 110 m haies sera explosif avec Ladji Doucouré (rien d'autre que l'un des seuls français sacré Champion du Monde) avec 3 Jeux Olympiques au compteur, il défiera le tenant l'Algérien Adj Lazib Othman (gagnant d'argentan 2013 et 2012), mais aussi la jeune vague française comme Bascou qui vient d'approcher les minimas pour les Championnats d'Europe, ou bien son jeune collègue Krauss, et pourquoi pas le Cubain Contreras pour régler tout le monde : 10 fois 1 m06 à franchir, c'est un superbe spectacle.

-Sur le 100m plat, l'Américain Grimes avait du en rester l'an passé aux demies finales, sur blessure. Il revient en conquérant, venant de concrétiser 10''18 aux Etats-Unis à mi mai … mais sur sa route le coureur des Bahamas Griffit vient lui de courir en 10''14. Les grandes écoles du sprint mondial seront là, mais les français aiment l'adversité, avec le N°3 français derrière Lemestre et Vicaut : c'est Arnaud Rémy, déjà crédité de 10''22 qui profitera de l'aspiration et voudra résister aux autres sprinters du Niger, Colombie, Angleterre ; la ligne droite sera reine ce dimanche à Argentan.

-Sur le saut en longueur , au bort de la ligne droite, spectacle assuré avec l'Arménien Pahlevanyan déjà auteur de 8m12, son président de Fédération Robert Emmian sera peut être sur le bord du sautoir, lui qui était et reste le recordman d'Europe avec 8m60. Les principaux adversaires viendront du Belarusse : Bandarenka , de l’Algérien Bouguesba, ou du Colombien Murillo. Les places seront très chères sur le podium pour les français.

-Résistance, joutes incertaines, et gestes spectaculaires seront aussi au programme du demi fond, avec courses de 800m pour faire exploser le record du meeting, avec le marocain Baaziri, déjà 1'46''75, l'algérien Belferar 1'46''07, mais aussi 2 juniors de renom déjà qualifiés pour les championnats du Monde juniors : Abid, Maroc, 4ème des Mondiaux 2012, et Belete, Ethiopie, au podium d'Argentan 2013.

-Le 3000 steeple aura aussi des objectifs de records, mais offrira de toute façon un beau spectacle au public qui sait s'approcher à ce moment de la rivière (3m60 d'eau à franchir après une barrière de 91cm de haut) et les favoris affronteront le Pérou( Bazan), le Maroc

(Dacha), ou l’Éthiopie ( Haregot ou Gigsa), des coureurs déjà capables de courir sous les 8'30''.

Le Programme

-En matinée : « JEUX de La LIBERATION », dès 9h.125 enfants venant de 6 écoles représentent des nations libératrices, pour fêter le 70ème anniversaire du débarquement : Jean de la Fontaine, Muselli, et Victor Hugo d'Argentan, école de Rânes, d'Ecouché et de Montmerrei; Découverte de l’athlétisme et mini compétition, avec à 14h un défilé des délégations. Ces jeunes ouvriront le Meeting 2014.

-Dès 10h : Championnats de l'orne, et épreuves ouvertes aux benjamins. Minimes qui pourront disputer un concours et une course;

14H 30 : Inauguration 24ème Meeting d’athlétisme d'Argentan

15h :séries du 110 m Haies Hommes

15h10 : Saut en Hauteur Femmes

15h15 : Triple saut

15h20 : Séries du 100m haies Femmes

15h30 : Séries du 100m Hommes, épreuve reine de l'athlétisme

16h10 : Finale 5000m

16h30 : Finale du 110 m

16h35 : Finale Saut en longueur

16h40 : Finales du 100m haies

16h50 : Finale 100m Plat femmes

17h : Finales des Jeunes "Graines de Sprint"

17h15 : Finale 100m hommes

17h25 : Finale 800m

17h50 : Finale du 3000 steeple

18h25 : Finale du 400m.

Un menu large et très riche tant en qualité qu'en diversité, puisque 23 pays vont en découdre à Argentan sur le stade Gérard Saint, représentés par environs 160 athlètes sur l’ensemble des épreuves. Jean-Luc Edeline, organisateur: