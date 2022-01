Les abeilles s'invitent à l'école

L’objectif est double. “Cela contribue à la protection de la biodiversité grâce au rôle de pollinisatrices des abeilles, et intégre une dimension pédagogique”, souligne Nicolas Mayer-Rossignol, président de la Région.



Un projet gourmand



Afin d’assurer le succès de l’opération et pour favoriser la diversité des projets, la région assure qu’aucune restriction n’a été faite. Tous les établissements peuvent envoyer leur candidature dès le 10 juin et ce jusqu’au 15 octobre. Aucun numerus clausus n’est prévu. “Chaque établissement qui proposera un projet répondant au cahier des charges de l’appel à projets pourra bénéficier de l’aide de la Région”- 750 € pour l’équipement et l’installation des ruches. Déjà 11 lycées se sont déclarés.



Et si un établissement ne peut accueillir les ruches, pas de panique. “Nous souhaitons favoriser le travail en réseau des établissements. Si un lycée ne pouvait pas installer de ruche, il pourrait tout de même participer en bâtissant un projet commun”.

Une initiative qui a du goût et qui va en rendre mielleux plus d’un... Lycées, à vos candidatures !