Inshore : les moteurs ont vrombi sur le bassin de Calix

Devant plus de 20 000 spectateurs (un record), la victoire est revenue au Mâconnais Cédric Deguisne dans la catégorie reine (S3000). Le Caennais Vincent Ducellier a échoué à la troisième place. 'C'est une déception, reconnaît-il. On a toujours envie de bien faire chez soi. Je suis mal parti et je n'ai pas pu rattraper les premiers.” Il visera la victoire le 26 septembre lors de la troisième et dernière épreuve du championnat de France à Mâcon.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire