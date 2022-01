Le sujet de cette année était « La libération du territoire et le retour à la République ». Les 80 prix ont été remis ce mercredi 4 juin après-midi.

Les collégiens et lycéens ont produits des travaux écrits individuels et collectifs, mais aussi des films et des sites internet, de très bon niveau selon les organisateurs. Nicolas Deleuze, collégien à Louis Grenier au Mêle sur Sarthe, remporte le 1er prix des collèges dans cette catégorie « audiovisuel » :

Les lauréats du Concours de la résistance et de la Déportation de l'Orne

Margaux Petitjean et Charlotte Mauger, en catégorie « lycée », ont remporté le prix national de l'oeuvre du Bleuet de France :

Les lauréats du Concours de la résistance et de la Déportation de l'Orne

Extrait du palmarès :

Lycées :

Devoirs individuels 1er prix Classe de première :

Antoine Gofette/ Lycée Monet Mortagne.

Devoirs individuels 1er prix Classe de seconde:

Romain Rodrigues-Ferreira/ Lycée des Andaine La Ferté Macé.

Dossiers collectifs Classe de seconde :

Charlotte Mauger et Margaux Petitjean/ Lycée St Thomas d'Aquin Flers.

Dossiers audiovisuels

Classe de terminale :

Elise Freddi, Constance Gallier, Charlotte Maux/ Lycée des Andaines La Ferté Macé.

Classe de seconde :

Gaëlle grisard-Rebichon, Angélique Druet, Maurane Pitel, Marion Vauley, Stécy Sannier/ Lycée professionnel agricole Alençon.

Collèges :

Devoir individuel 1er prix Classe de troisième :

Elise Pellier/ Collège Notre-Dame/ La Ferté Macé.

Dossiers collectifs 1er prix :

Fatma Kanoglu, Inès Kemari, Elif Yavuz/ Collège Louise Michel Alençon.

Dossier audiovisuel 1er prix :

Nicolas Deleuze, Gaétan Liochon, Jonathan Comporot/ Collège Louis Grenier Le Mêle/ Sarthe.