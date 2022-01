Sortie ciné : Edge of tomorrow

Le major américain Bill Cage, responsable de la communication de l’armée, est brutalement expédié, comme simple soldat, avec ceux qui vont débarquer. Mais, les aliens étant au courant de l’opération, celle-ci tourne au massacre, et Bill Cage est tué. Pourtant, il se réveille, peu après et recommence la même journée. Cette fois, il sait où se trouve le danger.



Mélanger Un jour sans fin (1993) et Le jour le plus long (1962) avec Straship Troopers (1997) et vous obtiendrez ce film aussi original que spectaculaire. Grâce à cette journée sans fin, le héros va pouvoir orienter l’issue de la bataille, puis de la guerre.

Le plus étonnant, dans cette histoire, c’est que le héros, incarné par l’excellent Tom Cruise, est un lâche qui ne veut pas aller au combat, mais va, peu à peu, prendre confiance en lui et se révéler.

Malgré une intrigue qui peut sembler répétitive, on ne s’ennuie pas avec cette histoire, qui change à chaque nouvelle résurrection.

D’autant moins que tout le film est émaillé d’un humour ravageur, qui apporte une certaine légèreté à ce débarquement du futur. Emily Blunt volerait presque la vedette à Tom Cruise, tant elle est convaincante en soldat que rien n’arrête.

On peut seulement regretter que les scènes de combat contre les aliens, bien que parfaitement réglées, deviennent un peu répétitives vers la fin, laquelle est un peu décevante. Mais c’est une réserve mineure pour un film spectaculaire et très distrayant.

Marie-Christine d'André