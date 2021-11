Le nouvel album de Maroon 5 arrive!

Tout le monde se rappelle des premiers titres de Maroon 5 comme "This love" ou "She will be loved" sortis en 2004-2005 sur l'album "Song about Jane". On se rappelle déjà un peu moins en France du second album des Maroon 5 "It Won't Be Soon Before Long" sorti en 2006 avec le single "Makes me wonder".

Le 20 septembre prochain sortira en France le 3ème album du groupe "Hands all over" dont le premier single est "Misery", un titre que vous pouvez entendre régulièrement sur Tendance Ouest. Enregistré en Suisse l'année dernière, il comportera 15 titres dont 11 ont été revélés au grand public en avril dernier.

D'après les fans et leur maison de disque, cet album est très réussi et devrait connaître le succès. Seul l'avenir nous le dira, en attendant, nous vous proposons de redécouvrir le premier clip de l'album "Hands all over" de Maroon 5, "Misery":