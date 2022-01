76495. Pavilly : la sécurité routière star de la journée

Depuis 2004, huit collisions se sont produites à ce passage à niveau. Parmi ce shuit accidents, l'un a vu la collision violente entre un véhicule et un train. C'est justement parce qu'il s'agit d'un endroit à risques que les agents de RFF et de la SNCF l'ont choisi pour sensibiliser les automobilistes, conducteurs de deux-roues et piétons via la distribution de flyers. Dans le même temps, des équipes de RFF et SNCF se sont rendues dans des auto-écoles de la région pour sensibiliser les futurs conducteurs.

Ces sensibilisations portent leurs fruit : en dix ans, le nombre de décès entre un véhicule routier et un train a diminué de moitié.