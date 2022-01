Fusion des régions : deux députés UMP critiquent une réforme électoraliste

Elle soutiendra à l'Assemblée nationale "la constitution d'une seule Normandie que nous attendons depuis bien longtemps". Elle approuve "la constitution de nouvelles entités plus fortes et mieux visibles à l'échelle européenne." François Guégot met les formes. Mais c'est pour mieux critiquer la réforme territoriale annoncée par François Hollande. Elle "s'étonne que cette carte ne soit pas issue d'une concertation" et regrette qu'elle "n'apporte aucun éclaircissement sur le mille-feuille territorial." Et la député de poser la question qui fâche et que l'opposition rabat depuis quelques semaines : "L'objectif inavoué n'est-il pas tout simplement de reculer les échéances électorales de 2015 que les socialistes craignent plus que tout ?" Ces élections, qui devaient se tenir au printemps 2015, sont en effet reportées à l'automne 2015.

Son collègue de l'UMP Bruno le Maire, député de l'Eure, renchérit : "En trois coups de ciseaux, sans aucune consultation ni des habitants ni du Conseil régional, voici que le président de la République de cette fusion. Ce n'est ni la bonne méthode ni le bon projet". Le député et poids lourd de l'UMP aurait voulu un référendum auprès des Normands et un débat au Conseil régional. Bruno Le Maire aurait également voulu une réforme plus lourde encore "avec la fusion des conseils généraux et régionaux". La suppression des Conseils généraux est annoncée pour 2020.