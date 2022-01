Prime spécial en hommage à Grégory Lemarchal sur TF1

Sept ans déjà que Grégory Lemarchal manque au grand public. Le candidat emblématique de la quatrième saison de la "Star Academy", diffusée en 2004, a marqué le célèbre télé-crochet de TF1 avec des prestations live époustouflantes. "SOS d'un terrien en détresse", "Je sais pas", "Show Must Go On". Avec sa voix hors du commun, malgré la mucoviscidose, l'artiste en herbe a surclassé tous ses camarades.

A l'occasion du 10ème anniversaire de sa victoire à la "Star Academy" TF1 rendra hommage à Grégory Lemarchal présenté par Nikos Aliagas et Karine Ferri (ex compagne du chanteur). L'émission sera tournée le 11 juin prochain, on ne connaît pas encore la date de diffusion.