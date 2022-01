Festival ou sorties club samedi soir ?

Voici la sélection des soirées organisées dans la région ce samedi 7 juin :

Festival

La suite du festival Papillons de Nuit édition 2014 à Saint Laurent de Cuves :

Sur la scène Vulcain, retrouvez Julien Doré jusqu'à 19h30 ensuite place groupe Foals à partir de 21h00, Fauve à minuit et Alex Hepburn en clôture.

Sur la scène Thécia, se succèdent Gaëtan Roussel à partir de 19h45, puis Gesaffelstein dès 22h30.

Demain M et David Guetta sont les têtes d'affiche de la dernière journée.

Le programme complet içi

Dans vos clubs :

*Au Koncept à Lessay c'est le moment de récupérer des cadeaux en lien avec le débarquement allié en Normandie, c'est soirée US party. Pensez à réserver votre navette.

*Les célibataires sont gâtés à l'Agrion à Ver, ce soir et demain vous allez peut être rencontrer votre âme sœur. Dj François Delon s'occupe de vous ambiancer dans la salle Aktuel. L'entrée est offerte avant 23h30.

*Optez pour la soirée mousse au Plan B aux Margottières, comme l'été arrive et la chaleur aussi c'est l'occasion de vous raffraichir et de ressortir vos maillots et débardeurs, la tenue de plage est conseillée !

*A la Plage votre club de Bréville-sur-Mer ambiance electro avec Dj M'Said aux platines.