Musique à Caen : Beach Youth la sensation Indie Pop du moment

Énième formation caennaise, Beach Youth défend depuis septembre 2013 les couleurs d'une indie pop ensoleillée et sautillante, flirtant avec la pop californienne. Le groupe est né de la rencontre des Caennais Etienne et Simon (ex-Féline), rapidement rejoints par deux autres Normands, Gautier et Louis-Antonin.

Ils dévoilent des arrangements essentiellement pop tout en puisant dans d'autres influences, guidés par des rythmiques énergiques, des riffs puissants et des voix gracieuses. On retrouve dans leur surf pop les accents musicaux de Vampire Weekend, des Drums ou encore de Coastal Cities. On a pu les découvrir avec des titres tels que « Memories », « On The Way » ou encore « Waves », respirant l'air des plages de sable fin et les chaleureuses soirées d'été. Pour enregistrer ces morceaux, ils ont notamment travaillé avec Nicolas Brusq, réalisateur de Kim Nivak et Granville, autres formations caennaises.

Cet été, on pourra les retrouver le 6 juin à Gâteau Blaster à Caen, le 14 juin au Tremplin des Musiques Actuelles à Falaise ou encore le 18 juillet pour le Tremplin Sable Show à Villers-sur-Mer.