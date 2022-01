Les présidents des deux régions normandes réagissent à la réforme territoriale

"Le Président de la République vient d’affirmer sa volonté de réformer la carte territoriale française en regroupant un certain nombre de Régions. Il fait ainsi le choix de rassembler la Haute et la Basse-Normandie. Nous saluons cette décision et nous engageons à la mettre en oeuvre dès à présent. Très rapidement, nous allons travailler à la préparation de cette fusion dans les meilleures conditions en nous appuyant notamment sur nos coopérations. L'évolution de notre organisation doit contribuer à améliorer l'action publique et à conforter les services publics de proximité, sans augmenter la fiscalité locale" ont déclaré les deux présidents de région.

Ils ont souligné que leur priorité : développer la Normandie. "Nos deux territoires sont dotés d’atouts majeurs et complémentaires qui doivent sortir renforcés de ce rapprochement."

Les deux présidents attendent désormais du gouvernement des précisions sur les moyens dont seront dotés les régions. "D'ores et déjà, nous appelons de nos voeux un engagement fort du Gouvernement sur les grands projets structurants pour la Normandie, en particulier le développement de la Vallée de la Seine".

Le président du Comité régional du tourisme, Raphaël Chauvois, a lui estimé cette réforme "nécessaire et attendue". "La Normandie est une marque connue dans le monde entier", a t-il défendu. "Ensemble nous serons plus forts", conclut-il.