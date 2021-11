Presqu'île en fête : deuxième édition

C'est toute la presqu'île de l'Orne qui s'anime ce week-end autour de quatre pôles : un pôle culturel installé dans le Pavillon Normandie, un pôle vie associative et environnement qui occupe la promenade du quai Vendeuvre, deux pôles de “vie sportive terrestre” et “vie sportive nautique” qui s'installent quant à eux respectivement sur le quai Cafarelli et le bassin Saint-Pierre. Outre ces espaces de découverte des acteurs de la vie caennaise, de nombreuses animations cinématographiques et artistiques viendront ponctuer les deux jours.



La grande soirée concerts débutera samedi à 18 h, entre soul et musique guinéenne, pour aller crescendo jusqu'à un Jacques Higelin très attendu pour sa première date de tournée. Un programme spectaculaire dont vous pouvez retrouver le déroulement sur le site de la Ville. Pratique : Samedi 11 et dimanche 12 septembre du port de plaisance au Cargö.



Tél. 02 31 27 14 14.



