Cherbourg : il "squattait" le voilier d'un autre...

Le 1er février dernier, le propriétaire d'un voilier du port de Cherbourg constate la disparition de plusieurs effets personnels et équipement sur son navire, à quai depuis plusieurs mois. A bord, il retrouve en revanche un moteur de bateau et une paire de rames qui ne lui appartiennent pas... Non loin du navire, il ne tarde pas à rencontrer un ressortissant chinois de 39 ans, qui indique vivre dans ce bateau depuis décembre 2013 !

L'Angleterre dans le viseur

Interrogé par la police, le "squatteur" explique que ce voilier, par ailleurs en vente, était selon lui délabré. Il déclare avoir jeté tout ce qui selon lui était hors d'usage ou abîmé, c'est à dire : des vêtements, du mobilier, l'équipement électronique et de navigation, voile... "Il semblerait que le prévenu avait pour projet de rejoindre l'Angleterre à l'aide de ce voilier" précise le procureur de la République à l'audience du mardi 3 juin, au tribunal de Cherbourg.

8 mois ferme

Quoi qu'il en soit, pour les dégradations et le vols commis dans le bateau, l'homme a été condamné à 8 mois de prison ferme. Il devra aussi verser au total 7271 euros de dommages et intérêts, lui qui avait indiqué à la police qu'il estimait le coût total du navire à... 3000 euros.