La Comédie de Caen est de retour

SEPTEMBRE

Mardi 21 à 19h30 : Charlie & Marcel au théâtre d'Hérouville. Solo.



OCTOBRE

Lundi 4 à vendredi 15 à 19h30, sauf lundi 11 à 13h30 : Fantasio/On ne badine pas avec l'amour, d'Alfred de Musset, au théâtre des Cordes. Théâtre.

Vendredi 8 à 19h30 : Budam, au théâtre d'Hérouville. Concert. Entrée libre.

Mercredi 20 et jeudi 21 à 19h30 : Quai ouest, au théâtre d'Hérouville. Théâtre.



NOVEMBRE

Lundi 8 et mardi 9 à 20h30. Le recours aux forêts, au théâtre d'Hérouville. Théâtre et danse.

Jeudi 11 et dimanche 14 à 17h, vendredi 12 et samedi 13 à 19h30 : Wear it like a crown, au théâtre d'Hérouville. Cirque, à partir de 9 ans.

Mardi 16 et mercredi 17 à 19h30 : Roméo et Juliette, au théâtre d'Hérouville. Théâtre.

Jeudi 18 à 19h30 : Que viva Mexico, au théâtre des Cordes. Ciné-concert.





Tarifs : 22€, 18€ réduit.



