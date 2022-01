Un an ferme pour violences conjugales

Le 19 avril dernier, à son domicile de Cherbourg, un homme de 25 ans, dépendant à l'alcool mais aussi à la cocaïne, l'héroïne et le cannabis, a eu plusieurs gestes violents envers sa compagne. Ce père d'un jeune enfant, en couple depuis 7 ans, a frappé, mordu au bras et arraché les cheveux de sa concubine. Bilan : 5 jours d'ITT, des lésions et erafflures cutanées.

Le prévenu est un habitué de la justice, avec déjà 19 mentios à son casier, dont 10 pour des faits de violence. Le tribunal de Cherbourg l'a condamné lundi 2 juin à un an de prison ferme. Il l'a en revanche relaxé au bénéfice du doute, pour une présumée tentative d'étranglement, le 29 mai dernier.