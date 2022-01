76540. Fusion des Normandie : un élu socialiste très critique

Dans une chronique sur son blog, Dominique Gambier donne d'emblée le ton : "Fusion Haute et Basse-Normandie : pourquoi pas mais pour quoi faire ?" L'élu socialiste démonte un à un l'argumentaire développé par la présidence pour justifier ces fusions de région. Unir les deux Normandie ne permettra pas selon lui de faire des économies : "Ce n'est pas la suppression de quelques élus qui peut expliquer ces économies qui seront rapidement absorbées par des déplacements plus nombreux !"

L'élu s'inquiète également de l'efficacité de la mesure : la compétence générale des régions demeurant, il se demande si, avec une région agrandie, "les lycées de Cherbourg seront mieux gérés à partir de Rouen."

Enfin, Dominique Gambier déplore le fait que la création d'une grande région éloigne les élus des habitants : "On ne tardera pas à remettre en place des conseils consultatifs à des échelons plus réduits, bref à « redécentraliser » les grandes régions !"

Depuis l'annonce il y a quelques semaines de la fusion de régions entre elles, les élus avaient réagi à tour de rôle. Le président du COnseil régional Nicolas Mayer-Rossignol avait évoqué l'hypothèse d'une fusion de la région avec la Picardie. L'élu socialiste se justifiait en indiquant qu'une fusion des deux Normandie créérait une région plus petite que toutes les autres. Mais l'appel de Nicolas Mayer-Rossignol a été écarté et les Picards se retrouvent à faire cause commune avec la Champagne-Ardenne. Le ministre des Affaires Etrangères Laurent Fabius avait lui demandé une grande euro-région, calquée sur la circonscription Nord-Ouest aux élections européennes, avec la fusion du Nord-Pas-de-Calais, de la Picardie et des deux Normandies !

