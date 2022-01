L'inauguration ce lundi soir 2 juin, en présence de vétérans et de lycéens français et allemands, du 3ème « arbre de la Liberté », implanté en Basse-Normandie à l'occasion du 70ème anniversaire du débarquement. Le 1er a été implanté à Ouistreham le 12 mai dernier. Le second à Utah Beach, ce lundi matin matin.

Pour Gilbert Godeau, maire de la commune, "Montormel est une petite commune, grande par l'histoire". Pour Alain Gosselin, maire de Coudehard, "quand vous passerez devant cet arbre, portez votre pensée vers tous ceux qui ont souffert pour votre liberté." Pour l'artiste-concepteur Hervé Mazelin, "cet arbre est un objet à haute valeur symbolique, rien n'est jamais acquis, cet arbre doit devenir un symbole de Paix"

Un "Arbre de la Liberté" inauguré à Coudehard/Montormel Impossible de lire le son.

Cet arbre en métal a été réalisé par 150 jeunes : des apprentis des 3IFA et des élèves de lycées, dont Mézen à Alençon. Sur l'arbre, on dénombre 70 feuilles sur lesquelles sont inscrit en français, anglais, allemand, polonais : des extraits de témoignages de vétérans, rencontrés par les jeunes bas-normands, comme Clément, Hélène & Ludovic, du lycée Mermoz de Vire :

Un "Arbre de la Liberté" inauguré à Coudehard/Montormel Impossible de lire le son.

Albert Figg, vétéran britannique, assistait à cette inauguration :

Un "Arbre de la Liberté" inauguré à Coudehard/Montormel Impossible de lire le son.

Autre vétéran présent, Édouard Podima :

Un "Arbre de la Liberté" inauguré à Coudehard/Montormel Impossible de lire le son.

Cet arbre a été implanté au "Champ de la Croix", sur le lieu des combats, près de l'église de Coudehard, à 200m du Mémorial de Montormel .