Camp militaire reconstitué au Hommet d'Arthenay

Depuis samedi, toute la ville du Hommet d'Arthenay accueille les Comemmo Rangers du Nord pour faire revivre un camp allié de la 2nde guerre mondiale dans l'ancien stade.

Véhicules et costumes d'époque seront à voir avant la grande journée du samedi 7 juin. Ce jour, un défilé sera organisé dans les rues de la ville et une exposition sur la 2nde guerre mondaile avec des objets trouvés dans la commune et ses alentours sera ouverte jusqu'en juillet.

Le samedi soir, un apéro concert avec "les encombrants" sera proposé avec des sonorités musicales de l'époque. Retrouvez toues les infos sur toutes ces animations sur www.saint-lo-agglo.fr

