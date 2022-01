Saint-Etienne-du-Rouvray : ils s'en prennent aux véhicules en stationnement

Il est 0h05 ce dimanche 1er juin lorsque la BAC est requise pour se rendre rue des Fines Landes à Saint-Etienne-du-Rouvray alors qu'un requérant affirme avoir vu un groupe de six ou sept jeunes clancher les portières des véhicules en stationnement.

Six individus

Les policiers entreprennent des recherches dans les alentours. Ils aperçoivent six individus rue de la craie poivrée qui rôdent autour d'une Renault Clio, dont la portière avant est entrouverte. Les jeunes prennent la fuite à la vue des policiers. Le groupe se scinde en deux. Trois jeunes prennent la rue des Primevères tandis que trois autres se dirigent vers la rue des Micrastères. C'est dans cette rue que les policiers les interpellent. L'un est né en 1995, le second en 1998 et le troisième en 2001. Tous trois demeurent à Saint-Etienne-du-Rouvray.

L'autre équipage de police parvient à interpeller deux hommes avenue des Coquelicots, tandis que le troisième se réfugie dans un pavillon.

Si la Renault Clio que les jeunes ont fouillé ne présente pas de traces d'effraction, il n'en est pas de même pour une Mercedes, dont le propriétaire affirme qu'un transmetteur FM a été dérobé. Celui-ci a été retrouvé.

Les jeunes ont tous été ramenés à l'hôtel de police mais quatre seulement ont été placé en garde à vue.