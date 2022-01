Petit-Quevilly : Ivre, elle le poignarde

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 5 au 6 décembre 2009, devant la discothèque La Bagatelle, à Petit-Quevilly. Vers 4h du matin, une femme, âgée d’une quarantaine d’années, sort rejoindre le taxi qui l’attend devant la porte lorsqu’elle surprend une conversation sur son ex-mari. Elle est prise à parti par un groupe de jeunes et la situation s’envenime. Soudain, elle perd les billets et le téléphone portable qu’elle tenait dans sa main gauche. Elle donne alors un coup de tête à l’un deux. Puis, en fouillant dans son sac, elle trouve le couteau de collection acheté le matin même au marché. Elle l’extrait rapidement de son étui et donne un violent coup de couteau à un autre jeune homme qui tombe en arrière sous le choc.



Séquelles à vie

Abasourdie, la femme lâche aussitôt son arme et se laisse emmener par les forces de l’ordre. “Il se trouvait à ma gauche, j’ai cru qu’il m’avait volé mon téléphone et l’argent pour le taxi”, explique-t-elle. Lors de l’audience, le procurreur a souligné que la prévenue avait arrêté son traitement contre l’épilepsie et avait consommé de l’alcool, ce qui est fortement déconseillé aux personnes souffrant de telles crises. La prévenue a avoué souffrir également de dépression et ne pas se souvenir en détails du déroulement de la soirée.

Blessée à l’omoplate, la victime a dû être hospitalisée et arrêtée. Le coup a atteint sa moelle épinière, provoquant des lessions irréversibles, et notamment des sequelles neurologiques. Le jeune homme souffre depuis l’agression de motricité et sensibilité réduite au niveau des jambes. “Il ne pourra plus marcher normalement, courir, faire du vélo ou même conduire”, a précisé le procureur. Sans compter les difficultés pour trouver un emploi...

Le 30 mai, la prévenue a été condamnée à 30 mois d’emprisonnement avec sursis, et d’une mise à l’épreuve de 2 ans et sera suivie psychologiquement.