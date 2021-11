L'histoire du SM Caen avec Fabrice Divert

Plusieurs joueurs se sont révélé au stade malherbe de Caen avant de découvrir le haut niveau national puis international.



Remontons un peu le temps et arrêtons nous à la saison 1983/1984, Fabrice Divert joueur du stade malherbe depuis l'âge de 10 ans fait sa première apparition avec l'équipe première alors qu'il n'a que 16 ans.



Le stade Malherbe est alors en division 3 Nationale mais ça n'est que 3 ans plus tard que Divert va éclater au niveau national. Le natif de May sur Orne qui a été un des artisans de la montée en division 1 va donc faire ses débuts avec les rouges et bleus contre le Paris Saint Germain au Parc des Princes.



Sa première saison en divison est la saison de la révélation. L'attaquant inscrit 14 buts en 31 rencontres disputés. L'année suivante est celle de la confirmation. Lors de la saison 1989/1990, il inscrit cette fois 15 buts dont 3 contre Bordeaux lors du dernier match de la saison. Un triplé qui permet le maintien de Caen en 1ère division...



Une saison réussie ponctuée d'une sélection avec l'équipe de France le 28 Mars 990 contre la Hongrie. Moins prolifique la saison suivante, il inscrit tout de même 8 buts au cours de cette saison qui sera sa dernière avec les rouges et bleus puisqu'il sera transféré l'été suivant a Montpellier où il passera 4 saisons et où il connaîtra une nouvelle fois les joies de la sélection en participant à l'Euro 1992 avec les bleus...



Il arrêtera finalement sa carrière en 1995 avant de revenir dans la région comme entraineur puis comme président du Club de Verson dans la banlieue de Caen...



