76540. Seine-Maritime : encore plus de chômeurs en avril

En Seine-Maritime, le nombre de demandeurs d'emploi augmente en avril de 0,4 % par rapport à la fin mars. C'est 0,1 point de moins qu'à l'échelle de la région, où le chômage a augmenté de 0,5 % entre les deux mois. Des statistiques qui s'inscrivent dans la moyenne nationale. Désormais, ils sont 103 121 chômeurs de catégorie A en Haute-Normandie. Et ce chiffre n'inclut pas les demandeurs d'emplois non inscrits à Pôle Emploi.

Le nombre de demandeurs d'emploi de plus de 50 ans est encore plus inquiétant. Il a augmenté de 1 % en un mois et de 9,7 % sur l'année entière. A l'inverse, il y a de moins en moins de jeunes (- 25 ans) inscrits à Pôle Emploi (- 7 % sur un an, - 0,4% entre mars et avril).

Enfin, le chômage haut-normand est avant tout un chômage de longue durée. Tandis que le nombre de demandeurs d'emploi inscrits depuis plus d'un an, toutes catégories confondues, augmente de 10,7% sur un an, le chiffre diminue concernant les inscrits depuis moins d'un an.