Buzz Expresso: Le casting XFactor tourne mal...

Le BUZZ du jour c'est l'audition de 2 anglaises au casting de l'émission “X Factor” diffusé au Royaume-Uni. Abby et Lisa chantent faux... ok... mais surtout elles ont à la fin de l'audition insulté le jury et demandé qui était les deux femmes de ce même jury qui n'était autre que Natalie Imbruglia et Cheryl Cole... Incroyable...