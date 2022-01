Le film du jour: Maléfique

C'est Disney qui a sorti un nouveau film cette semaine "Maléfique" , le film des origines de la méchante sorcière de la Belle au bois dormant.





En fait Maléfique a le prénom le plus mal porté du monde ! Les Google, Facebook et autre Clafoutis ce n'est rien à côté, car Maléfique est une adorable jeune fille généreuse et au cœur pur. C'est un coup terrible du destin qui la rend terrible et vengeresse.



Angelina Jolie est parfaite pour ce rôle. Sa silhouette sculpturale et son regard glacial vont à merveille à cette sorcière endurcie par le sort. L'atmosphère de ce film est merveilleuse, les décors et les effets spéciaux de magie sont bluffants et nous feront instantanément partir dans ces royaumes oniriques.



L'histoire tranche avec le conte de la belle au bois dormant et finalement on sort de la salle avec une nette préférence pour celui-ci, bien plus complexe.



Les personnages secondaires ne sont malheureusement pas tous réussis. Le corbeau , comparse de Maléfique et ses concitoyens du royaume de la Lande sont charismatiques , mais les 3 fées marraines d'Aurore, qu'on a pu voir dans le dessin animé sont ratées par exemple. Dans leur apparence de fée, elles ne sont pas très jolies et leurs caractères sont bien trop caricaturaux, tantôt drôles, tantôt irritantes. Le personnage du roi Stéphane part aussi trop dans la démesure, mais je ne vous en dirais pas plus pour ne pas gâcher la surprise du film.



On se retrouve avec un film prenant, moins sirupeux que le dessin animé qui fête ses 55 ans cette année, et qu'on regarde avec beaucoup de plaisir. Le choix d'Angelina Jolie est parfait dans ce rôle. Un film familial qui vaut le coup mais à ne pas voir avec de trop jeunes enfants.