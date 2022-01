Marché des flibustiers à Blonville-sur-Mer

Blonville sur mer aurait abrité en son temps une communauté de pirates et de flibustiers. A cette occasion, venez faire revivre cette ambiance en vous rendant au marché spécial organisé samedi et dimanche. Venez costumés ou trouvez sur place votre bonheur. Un rendez-vous unique où pirates et corsaires animeront les rues !

Vous y découvrirez des artisans d’art, des musiciens pirates, un véritable village de corsaires, des démonstrations de combats au sabre... Mais aussi des activités pour petits avec le concours de déguisement, maquillage, chasse aux trésors...

C'est samedi 31 mai et diamnche 1er juin de 10h à 19h place du marché;

Ecoutez Jean-Pierre Loviton , 1er adjoint à la mairie et instigateur de l'événement, nous détailler le programme: