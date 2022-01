L'accident s'est déroulé quelques minutes après 18h sur la route départementale 8 à Esquay-Notre-Dame, au sud-ouest de Caen : une voiture et une moto se sont percutées. Le bilan fait état d'un blessé grave, un homme de 44 ans, conduit sous médicalisation au CHU de Caen, et une femme de 22 ans, plus légèrement touchée.