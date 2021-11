Les infos ciné, dvd et série de ce lundi

Le film " Le dernier exorcisme" sort le 15 septembre en France, après avoir réalisé + de 20 millions d'entrées aux Etats-Unis.

Le révérend Cotton Marcus se rend dans une ferme pour réaliser un exorcisme sur une adolescente nommée Nell, excorcisme qu'il va devoir réalisé avec une équipe technique en pelin tournage d'un documentaire.

Le révérend va devoir puiser au fond de ses ressources pour sauver cette ado, cette équipe et peut être lui même.

Afin que le buzz soit complet les distributeurs du film ont réalisé des vidéos chocs sur internet basé sur le site communautaire chatroulette où des jeunes tombent par hasard sur une internaute et sa webcam, c'est internaute c'est Nell l'adolescente possédée face à sa webcam, elle se transforme en quelques secondes d'une belle demoiselle à une jeune démoniaque

http://www.youtube.com/thelastexorcism

Bus Palladium, le film de Christopher Thomson sort demain en dvd.

L’histoire de 5 amis d’enfances qui s’épanouissent dans le rock avec leur groupe Lust, mais leurs aspirations, leurs choix et l’arrivée d’une femme dans la bande risque de faire voler en éclat leur équilibre.



Des nouvelles de « How I met your mother », l’une des meilleures séries d’humour américaines, le « Friends » des années 2000,

L'histoire d'un groupe de 4 amis, un couple, un dragueur invétéré et Ted Mosby le personnage principal, narrateur de ses expériences de jeunesse à ses enfants en 2030 d’où le nom de cette série « Comment j’ai rencontré votre mère ».

A partir du 27 septembre TF6 diffusera les saisons 4 et 5 inédites tous les jours à 18h15, pour être à jour suivez les saisons 2 et 3 diffusées en ce moment.