76351. Trois mines historiques découvertes au large du Havre

Les plongeurs-démineurs du Chasseur de mines Pégase de la Marine Nationale ont contreminé trois mines contenant chacune l'équivalent de 850 kg de TNT et localisées à une trentaine de mètres de profondeur. Rien d'exceptionnel cependant à cette intervention : des dizaines de mines datant de la 2nde Guerre mondiale reposent encore dans l'eau et présentent un danger potentiel, notamment dans la Baie de Seine et la Baie de Somme.

La semaine dernière, nous vous faisons découvrir la Thétis, un navire de guerre testant les nouveaux systèmes de détection des mines.