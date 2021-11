Les Rolling Stones s'offrent leur Monopoly !

Le groupe Linkin Park, sort un nouvel album, le 14 septembre et demande à ses fans de réaliser le clip du single, The Catalyst, extrait du nouvel opus.

Vous pouvez poster vos vidéos sur le site Dailymotion avant le 23 septembre. Le groupe désignera le vainqueur le 18 octobre. Ce dernier pourra ainsi rencontrer la formation et se rendre au concert à Paris Bercy le 25 octobre prochain.

www.dailymotion.com/contest/linkin-park

http://www.linkinpark.com/



Le Monopoly fête son 75 ème anniversaire et s’offre une version de son jeu très rock’n roll…Un Monopoly spécial Rolling Stones. Pour autant pas besoin d’être un fan de Mick Jagger ou Keith Richards. Sur le plateau de jeu les principales rues de Grande-Bretagne, les maisons et hôtels sont remplacés par les disques d’or ou de platine, et les quatre gares deviendront quatre des plus glorieuses tournées du groupe. Pas de monnaie mais des échanges en places de concerts et les pions représentent des instruments ou encore le logo des Stones.



La Nuit des Abrincat's c'est le festival des découvertes musicales sur deux scènes avec les groupes Undobar, Café Calva, Jet Blast, The Crying Machine, Katel ou encore Missill.

Vous trouverez également des animations pour les enfants, dont un spectacle avec goûter, un village artisanal, toutes les infos

http://lnda.artscaddies.fr/