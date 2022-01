Cette année, on déplore déjà 11 accidents depuis le début du mois de mai, sur les routes de l'Orne. Ils ont entraîné la mort de 2 personnes, 5 hospitalisations et 7 blessés légers. Alors qu'il n'y avait eu que 2 accidents sur les routes de l'Orne en mai de l'année dernière, aucun mort, 1 seul blessé grave et 2 blessés légers.

Soyez prudents, avec déjà un accident entre 3 véhicules, ce matin, sur la National 12, à La Lacelle.