Tourisme/Buzz : les atouts de Cherbourg en vidéo

L'office de tourisme de Cherbourg, dans sa dernière campagne de promotion, a décidé d'utiliser le "storytelling", la communication narrative : mettre en avant une émotion, un personnage, une histoire vécue pour faire passer un message, en l'occurence donner envie aux touristes, professionnels, étudiants, de venir découvrir Cherbourg. "Les gens ont plus confiance dans le témoignage" explique Anne Gaudaire de l'office de tourisme.

"Cherbourg is fantastisch !"

Via des clips vidéos d'un peu plus d'une minute, on part à la rencontre de Paul le poissonnier, Wilfried le capitaine de l'Adèle, ou encore les famillles hollandaises Van Kerteren et Jacobs, en vacances, qui ponctuent leur propos par un joyeux "Cherbourg is fantastisch !". "Ce sont des habitués du camping de l'anse de Brick, qui nous a mis en contact avec ces familles. Nous leur avons fait découvrir les activités de la ville, la rade, la Cité de la Mer, le café Pompon..." poursuit Anne Gaudaire.

Derrière la caméra, l'agence cherbourgeoise Biplan, spécialiste de l'audiovisuel et déjà à l'origine de l'application mobile sur le château de Cherbourg. "Trois vidéos sont déjà en ligne, trois autres devraient suivre cet été, avec une bande d'amis sportifs, un couple d'anglais et un professionnel de la culture". Ces vidéos qui seront diffusées à bord des ferry ou dans les salons touristiques.