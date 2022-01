La Glacerie : deux cambrioleurs en prison

Deux hommes ont été entendus par le Parquet de Cherbourg, en début de semaine, après un vol sur la commune de la Glacerie. Mardi 20 mai, ils ont forcé la porte d'un appartement rue Lucet et dérobé du matériel informatique.

Lundi 26 mai, la police a pu interpeller les deux auteurs, âgés de 27 et 19 ans. Le premier écope de huit mois de prison ferme, le second de cinq mois dont trois avec sursis et mise à l'épreuve, obligation de travail et d'indemniser la victime.