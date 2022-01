Mont-Saint-Aignan : il s'exhibe devant les passants

Il est 19h10 ce lundi 26 mai lorsque la Brigade Anti-Criminalité est requise pour un individu qui s'exhibe sur le parking du Super U rue Saint-Gilles à Mont-Saint-Aignan.

L'homme d'une cinquantaine d'années porte une veste de survêtement. Les policiers le repère et le surveille. L'homme fait des va et vient entre le parking et des chemins piétons.

Le requérant, né en 1978 et habitant à Notre-Dame-de-Bondeville, explique aux policiers avoir vu l'individu s'exhiber plusieurs fois et souhaite déposer plainte.

L'individu, né en 1962 et demeurant à Malaunay, essaye de partir mais est interpellé avenue du Mont aux malades, la braguette ouverte.

Il a été ramené à l'hôtel de police et placé en garde à vue.