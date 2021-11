Un nouvel album pour Johnny Hallyday avec M

Par l'AFP: 2010: Tous droits réservés

"Tout est déjà assez bien calé. On enregistrera en septembre, à Los Angeles", indique le chanteur à propos de sa collaboration avec M, précisant que celui-ci lui a présenté "11 chansons, écrites avec son complice Hocine Merabet".

Johnny Hallyday, qui s'exprime dans la presse pour la première fois depuis son hospitalisation à Los Angeles en décembre, a choisi de se confier à Daniel Rondeau, ambassadeur de France à Malte, "privilège d'une amitié qui dure", selon ce dernier. L'entretien a été réalisé à Saint-Barthélemy, fin août, au moment du passage sur l'île de l'ouragan Earl.

"Pour la première fois depuis des mois, j'ose regarder en avant. (...) "Ma voix est là, l'énergie remonte", déclare le chanteur. Outre le théâtre ("Le paradis sur terre" de Tennessee Williams), il a "aussi des projets de cinéma". "Mickey Rourke m'a appelé pour me proposer de tourner dans un film de Tony Scott", indique-t-il, ajoutant qu'il va "participer au prochain film de Nicolas Poiré, une comédie d'humour noir".

"Je repense aussi à la scène", déclare le chanteur qui vient de changer de producteur. "C'est grâce à mon public que je peux envisager presque sereinement une nouvelle tournée pour 2012", affirme-t-il.

Johnny s'explique sur sa séparation d'avec Jean-Claude Camus, son ancien producteur. "Il a vendu son affaire et ce n'est plus lui qui s'en occupe. Je lui garde une certaine tendresse, il y avait une part de folie qui lui permettait de me comprendre, son successeur est uniquement un businessman".

Il revient aussi longuement sur l'interruption de sa tournée 2009, confiant avoir "souffert atrocement", et les suites de son hospitalisation à Los Angeles. "Je reviens de loin, reconnaît-il, rendant un hommage appuyé à sa femme Laeticia. "Je lui dois la vie", dit le chanteur, racontant s'être vu "dans une position de faiblesse inouïe" et avoir traversé "une phase de dépression terrible".

"Je suis tombé dans un gouffre et je suis en train d'en sortir, non sans peine. Je suis très fragile, et je suis très fort (...). Je peux mourir, ou je peux vivre, ça dépend comme on m'aime", analyse-t-il.

Le chanteur évoque brièvement sa famille, soulignant que les "basses querelles" le "répugnent". "J'aime tendrement Laura, et David sera toujours mon fils, même s'il s'est montré disons... assez léger avec Laeticia", déclare-t-il. "Mes enfants adoptés sont mes vrais enfants, à l'égal des deux autres", ajoute-t-il. "J'ai décidé que je verrai grandir mes filles (Jade et Joy, NDLR) et que j'allais reprendre la route du vagabond du rock que je n'ai jamais cessé d'être. Je veux montrer que je suis encore le boss", conclut Johnny.