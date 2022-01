Découvrez le duo Luka & Curtis sur la scène du Tendance Live à Granville

Ils ont collaboré ensemble sur un album aux sonorités pop électro et nous emmènent naviguer dans les 80’s. Ils ont pioché dans les plus grands répertoires pour nourrir leurs productions depuis Sting en passant par Peter Gabriel ou encore les mythiques Depeche Mode. Le résultat à l'oreille ressemble aux Capital Cities, à Empire Of The Sun, MGMT, Kavinsky et même Justice. Aujourd'hui ils ont sorti leurs deux premiers singles intitulés "Vegas is not your paradise" et "Not the same".

Découvrez l’énergie de Luka & Curtis ce samedi 21 juin pendant la fête de la musique à Granville au Tendance Live 2014 place de la fontaine Bedeau.