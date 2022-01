70e D-Day, le mug collector par Tendance Ouest

La première radio indépendante de Normandie, créée à saint-Lô en novembre 1982, a souhaité au delà de ses programmes spéciaux, rendre hommages à celles et ceux qui ont débarqué sur les plages de sa région le 6 juin 1944.

Un mug unique

Avec la complicité du graphiste Fred, Tendance Ouest a édité un mug en céramique unique et sobre de 9.5 cm pour marquer son attachement à l'Histoire de la Normandie. L'évocation stylisée d'une colombe est le symbole de la Paix et de la Liberté retrouvées il y a 70 ans grâce au sacrifice de jeunes soldats sur nos plages et dans nos campagnes.

Le mug collector 70ème - Tendance Ouest est en vente ICI