La start-up rouennaise Bunkr lève un million d'euros

“Cette levée de fonds est un coup de boost important qui va permettre à Bunkr de devenir une vraie entreprise dans les prochaines années”, explique Edouard Petit, l’un des co-fondateurs.

Rappelons que Bunkr est une application permettant de créer des présentations professionnelles différentes de Powerpoint. Devancer le logiciel de Microsoft n’est autre que le nerf de la guerre de ces entrepreneurs rouennais, installés depuis plusieurs mois dans les locaux Seine Innopolis à Petit-Quevilly.

50 000 utilisateurs dans le monde

C'est en avril 2013, il y a tout juste un an que la V1 de l'appli est sortie. En une année, la start-up a déjà conquis plus de 50 000 utilisateurs et quelque 1 000 clients dans le monde entier (10% sont en France). En octobre sortait la non moins aguichante V2, qui allait permettre à l'entreprise de poursuivre sa croissance.

Jusqu'à la V2, l'utilisateur avait le choix entre deux options : la gratuite limitée à deux présentations ou la payante qui donne un accès illimité à l'application, pour 3€ par mois. Pour célébrer la levée de fonds, la start-up a inauguré sa troisième version. "Nous ne cessons d'améliorer l'application et d'en changer les fonctionnalités telles que l'import de powerpoint ou la connexion à des applis telles que Twitter".

“On compte un milliard et demi d’utilisateurs d’outils de présentation dans le monde, précise Edouard Petit. Nous pensons que l’on perd trop de temps à les créer et pas assez à les enrichir. Si l’on réussit à trouver la solution pour en faire gagner, quelque chose va se créer en terme de marché et de business”. Car si l'investissement humain est important, Edouard assure qu'une fois que la production et que l'équipe seront constitués, "notre distribution pourra être adapté à l'infini". Car l'objectif n'est-il pas de changer la vie des utilisateurs ?

Une petite révolution est en marche.

Pratique. https://www.bunkr.me/