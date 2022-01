76540. Rouen, les policiers inaugurent les patrouilles en VTT

La Police nationale dispose désormais de 9 VTT pour patrouiller dans l'agglomération rouennaise et dans Rouen. L'objectif : aller dans des zones quasiment non accessibles jusqu'alors. Mais le préfet Pierre-Henry Maccioni est clair : "L'hyper-centre sera leur terrain de chasse car c'est là que se concentre les faits de voie publique : vols à la tire, vols avec violence ou cambriolages." Grâce à leur mobilité et à leur rapidité d'intervention, ces policiers en VTT pourront prévenir les faits de délinquance et dissuader les auteurs d'aller jusqu'au bout. Enfin, Pierre-Henry Maccioni espère ainsi lutter contre le "sentiment d'insécurité".

Les patrouilles sont susceptibles de se développer dans l'avenir. Le Préfet a publiquement évoqué la création de patrouilles mixte entre agents de la Polcie National et Policiers municipaux, qui circulent déjà à vélo.