76540. Frédéric Sanchez : la "séduction délétère de Marine Le Pen"

Dans sa ville, le FN a dépassé les 30 %, loin devant le socialiste Gilles Pargneaux et l'UMP Jérôme Lavrilleux. Un avertissement. Là où les municipales n'avaient pas été le théâtre de cette vague bleueu - UMP et FN - à l'oeuvre dans le reste de la France, les digues ont cédé pour ces élections européennes. Frédéric Sanchez en tire les leçons et essaye d'en esquisser les causes.

Sur l'Europe

"Certaines causes des résultats tiennent à la perception qu'ont les citoyens de l'Europe. L'Europe a fait la paix, elle doit faire maintenant le progrès social. L'Europe, ce doit être leprogrès, la croissance et la redistribution qui profite au plus grand nombre. De ce point de vue, les électeurs ressentent une très grande déception. Et on ne peut que constater la corrélation entre l'euro-scepticisme, voire l'anti-euro du Front National, et l'état d'un cernain nombre d'économies dans l'Europe."

Sur la France



"Ces résultats répondent également à des enjeux nationaux. Marine Le Pen exerce une forme de séduction délétère. C'est un leader politique populaire, qui incarne un certain nombre d'espoirs. Il y a une dimension d'adhésion dans ce vote. Le Front National parvient à réaliser unesynthèse à travers un programme que je juge simpliste, opportuniste et populiste mais force est de constater qu'il rassemble des catégories a priori contradictoires. Enfin, il ne faut pas négliger le non-vote. Je ne parle pas d'abstention mais d'électeurs qui assument ne pas y aller. Dans ma commune, au Petit-Quevilly, une personne sur trois seulement s'est exprimée, sans compter les votes blancs ou nuls. C'est un phénomène très très important symbole d'une crise de confiance massive des institutions. La démocratie participative est en grande difficulté."

Sur l'agglomération rouennaise

"La disparition quasi-complète de la droite républicaine produit un phénomène de report de voix sur les candidats du Front National."

Sur le nouveau Parlement européen et ses 140 europhobe

"Le Parlement est un co-législateur et la législation va porter désormais la marque de ce poids politique nouveau d'un nationalisme dangereux."