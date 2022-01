Fête de la musique 2014, Malo au Tendance Live à Granville

Malory Legardinier, alias Malo’, n’a que 19 ans, et déjà un riche parcours musical. Si les français l'ont découvert il y a quelques mois seulement grâce au succès de la chanson "Paradise" de la jeune belge Noa Moon, c'est en Australie, en 2011, que son parcours a réellement commencé.

Parti pour y retrouver une mère qu'il n'a jamais vraiment connue, il y enregistre son premier album, le prometteur “The Old Way”, pour lequel il revêt toutes les casquettes (auteur-compositeur, musicien, arrangeur, mixeur). A son retour en France, début 2013, le jeune autodidacte écrit les chansons qui composeront son second album, "Be / Etre", à paraître cette année. A l'image de son auteur, l'écriture de Malo' est atypique; il s'en dégage une vraie poésie, qui mêlée à des compositions pop ou folk offre un air nouveau à la chanson française.

Malo' qui sera sur la scène du Tendance Live 2014 place Fontaine-Bedeau à Granville, le plus grand concert gratuit de Normandie !