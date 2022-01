14118. Un homme braqué chez lui à Caen : les malfaiteurs repartent avec 20 000 euros

Un homme âgé de 43 ans victime d’un braquage chez lui, samedi 24 mai, à la mi-journée à Caen quartier de la Folie Couvrechef.

Deux individus ont fait irruption chez lui, armés d’une matraque et d’un fusil de chasse à canon scié.

Ils se sont fait remettre 20 000 euros en liquide que la victime venait de retirer à sa banque.

Les deux braqueurs, âgés de 16 ans et 20 ans ont été interpellés un quart d’heure plus tard par la police en possession du butin et des armes dissimulés dans un sac à dos.

Les deux jeunes hommes, défavorablement connus de la police, étaient très bien renseignés, à l’enquête de déterminer de quelle façon. Leur garde à vue à été prolongée ce dimanche à la mi-journée.