Un rappel des bonnes pratiques du pilotage et un apprentissage des techniques, et notamment de trajectoires en courbes, mises en oeuvre dans les écoles de conduite des motards de la police et de la gendarmerie avec une mise en application immédiate sur circuit et sur route avec des motards de la gendarmerie et de la police.

L’occasion de retrouver de bonnes sensations en toute sécurité avant de ressortir la moto pour les prochains beaux jours.

écoutez, Aurélien, Anthony et Julien.

50502. Session de formation des motards avec ceux de la gendarmerie et de la police Impossible de lire le son.

La session organisée par les services de l’Etat a réuni une trentaine de motards. Elle proposait également plusieurs stands liés à la prévention et la sécurité routière avec les sapeurs-pompiers notamment.

En 2013 dans la Manche, six motards ont perdu la vie sur les routes, soit 21 % des tués alros qu'ils représentent moins de 2 % du trafic.