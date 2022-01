71% des Français sont amis avec leurs voisins

A croire que les émissions télévisées de conciliation entre voisins n'auraient pas lieu d'être... Car les relations de voisinage en France seraient plutôt bonnes. D'après cette étude, 71% des personnes interrogées sont devenus amis avec leurs voisins. Près de 15% sont même déjà partis en vacances avec eux. 5% de cet échantillon avouent avoir succombé au charme d'un de leur voisin ou voisine et entamé une vie amoureuse. Les femmes, quant à elles, sont plus nombreuses à avoir noué une relation plus poussée avec leurs voisins (75% contre 66% d'hommes).

A l'inverse, pour 22% de sondés, hommes et femmes confondus, les relations de voisinage ne sont pas au beau fixe.

Les plus jeunes (18-24 ans) et les plus âgés (plus de 50 ans) sont ceux qui croisent leurs voisins le plus souvent, respectivement 42% et 53%.

S'il fallait choisir le voisin idéal, le personnage télévisé de MacGyver, célébre dans les années 80 et 90 pour ses astuces toujours détonantes, obtiendrait le plus de faveurs (40%). Sinon, les Français rêveraient d'habiter à côté de Chandler, Monica et les autres amis de la série "Friends".

Cette étude a été réalisée du 14 au 15 mai 2014 auprès d'un échantillon de 1.074 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.