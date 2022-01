70e D-Day, journée spéciale sur Tendance Ouest le 6 juin

De 6h00 à 18h00, le 6 juin prochain, les journalistes de Tendance Ouest et de La Manche Libre seront mobilisés sur l'ensemble des sites historiques du débarquement des troupes alliées en Normandie, de Cherbourg à Ouistreham.

Un dispositif exceptionnel pour le jour J

A l'occasion du 70ème anniversaire du D-Day, Tendance Ouest installe son studio principal au Mémorial de Caen, de 6h00 à 18h00. Toutes la journée, les journalistes de Tendance Ouest et de La Manche Libre, présents sur toute la côte, feront vivre aux auditeurs les cérémonies officielles organisées en présence du Président de la République François Hollande et de 19 chefs d'Etat.

Revivre le débarquement en direct

Les consultants de Tendance Ouest, spécialistes du débarquement et de la bataille de Normandie, retraceront heure par heure, en temps réel, la journée historique du 6 juin 1944.

Magazine et témoignages

De 12h00 à 13h00, en direct du Mémorial de Caen, Thibault Deslandes et Floriane Bléas présenteront un magazine exclusivement consacré à la mémoire du débarquement et des milliers de jeunes soldats qui ont foulé les plages normandes. Une émission spéciale qui sera retransmise en direct et en vidéo sur le site www.tendanceouest.com.

Depuis le lundi 5 mai, Tendance Ouest diffuse des témoignages inédits de ceux qui ont vécu le jour J. A partir de 13h00, le 6 juin, une sélection de ces témoignages poignants sera programmé.

L'agence web La News Company a créé pour Tendance Ouest un site internet dédié au 70ème anniversaire du débarquement. Il présente des témoignages de normands dans "Les Voix de la Mémoire", une carte interactive pour découvrir la date de la libération de toutes les villes et villages de Normandie, une carte animée pour découvrir l'avancée des alliés au jour le jour, les principaux événements de la bataille de Normandie et l'actualité du 70ème.

Infos pratiques et "radioguidage"

Les animateurs et la cellule digitale de Tendance Ouest seront également mobilisés. De 6h00 à 20h00, ils transmettront toutes les informations pratiques indispensables concernant les horaires des différentes manifestations et cérémonies.

Ils informeront en temps réel les automobilistes sur l'état de circulation des routes normandes. Comme tous les jours de l'année, les auditeurs pourront transmettre leurs informations au 02.33.05.32.30.