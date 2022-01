76540. Rouen : le policier saute dans le vide pour échapper à son agresseur

Il fait déjà nuit ce lundi 19 mai quand Police Secours repère un groupe d'hommes suspects, qui se dispersent à la vue des forces de l'ordre. Pendant la poursuite, un automobiliste vient à la rencontre des policiers pour leur expliquer que sa voiture a été prise pour cible et a reçu des impacts de balle. Les policiers retrouvent trois suspects au dernier étage d'un immeuble de la rue d'Elbeuf. Ils sont montés jusque-là dans l'espoir que des habitants les abritent. En vain. Ils sont interpellés.

Problème : un autre policier est parti à la recherche du quatrième fuyard. Il ne sait encore rien de l'histoire et de ses motifs. Il se retrouve sur un toit. Derrière lui, le vide, quatre mètres plus bas. Devant lui, l'un des suspects. Dans la nuit, le policier le croit armé d'un revolver. Il choisit de sauter dans le vide. La chute n'est pas mortelle et la victime est blessée au genou et à la jambe.

Ses collègues parviennent finalement à interpeller le quatrième suspect. Il était effectivement armé, mais d'un pistolet à gaz qui tirait des petits plombs.