TV News: La rentrée de M6

Pour commencer cette chronique TV, sachez que Tournez Manège et son animateur Cauet seront de retour sur TF1 au mois d'octobre à la fin de Secret Story.

Pour terminer cette semaine de rentrée on s'intéresse ce matin à celle de M6 qui fait sa rentrée dans la continuité des précédentes. Il y aura encore plus de magazines cette année avec "On ne choisit pas ses voisins" présenté par Karine Lemarchand et Stéphane Plazza et qui s'intéresse au conflit de voisinnage. Il y aura aussi une émission de coaching sur la découverte de talents cachés, sur les brocantes... bref... passionnant...

Du côté des grands shows, pas de nouvelle star cette année, pas de X Factor non plus comme le disait la rumeur mais Incroyable Talent qui revient bientôt tout comme une nouvelle émission "L'espoir de l'année".

Pour les séries, Desesperate Housewives saison 6 et NCIS sont les têtes d'affiches de cette rentrée.

Côté film, le groupe M6 a récupéré la saison dernière le catalogue de films de Disney et devrait donc pouvoir s'en servir au cours de cette saison 2010-2011.